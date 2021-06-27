تراند الفن: تنسيق التمريض 2021 محافظة بني سويف.. حد أدنى 250 درجة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - أعلنت إدارة التدريب والمدارس بديوان عام مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في مدراس التمريض العادية بعد الإعدادية بمراكز المحافظة: «بني سويف، ناصر، الواسطى، إهناسيا، ببا، الفشن، سمسطا، باروط للبنين»، للعام الدراسي 2021/ 2022، وفق شروط وإجراءات محددة تتضمن اجتياز جميع الاختبارات، وبحد أدنى 250 درجة في الشهادة الإعدادية، وبدأ الطلاب وأولياء أمورهم في البحث والاستفسار عبر محركات البحث عن تنسيق التمريض محافظة بني سويف 2021 لإلحاق أبنائهم بها.

شروط التقديم.. تنسيق التمريض 2021 محافظة بني سويف

1- تنسيق التمريض محافظة بني سويف 2021 الحد الأدنى للتقديم 250 درجة.

2- مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.

3- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك.

4- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية» للعام الدراسي 2021/ 2022.

5- سحب ملف التقدم من المدارس، ويقدم الملف للمدرسة بعد استيفاء الأوراق، نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وطبقا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن عدم التجمعات.

6- يتم سحب الملف من المدرسة بنفس المركز، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29/6/2021 وحتى الخميس 29 يوليو المقبل.

7- يتم تسليم الملف للمدرسة بعد استيفاء كل الأوراق طبقا للمواعيد والمجاميع الثانية:

– من 275 وحتى 280 المدة من 3/7 حتى 5/7.

– من 270 وحتى أقل من 275 المدة من 6/7 وحتى 8/7.

– من 265 وحتى أقل من 270 المدة من 10/7 وحتى 12/7.

– من 260 وحتى أقل من 265 المدة من 13/7 وحتى 15/7.

– من 250 وحتى أقل من 260 المدة من 26/7 وحتى 28/7.

8- القبول طبقا للمجموع الأعلى على ألا يتجاوز عدد الطلاب بالفصل عن 30 طالبا ولا يقل عن 25.

9- لا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد على 18سنة في 1/10/2021.

10- تناسق الطول والوزن.

11- ألا تكون المتقدمة متزوجة، ولا يتم الزواج في أثناء فترة الدراسة.

12- توريد مبلغ 100 جنيه بالمدرسة عند سحب الملف لصالح مدراس التمريض.

13- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة بني سويف التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

14- عدم النقل من المحافظة لأخرى.

15- الالتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقديم وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء هذه المدة.

16- ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات.

تنسيق التمريض 2021 محافظة بني سويف.. اختبارات القبول

1- الاختبار الشخصي.

2- الاختبار الطبي.

3- الاختبار النفسي.

4- اختبار الإملاء باللغة العربية.

5- اختبار اللغة الإنجليزية.

6- اختبار الحاسب الآلي.

7- كشف الهيئة.

إقرارات يوقعها الطالب وولي أمره قبل الالتحاق بمدراس التمريض العادية بعد الإعدادية

وفي حالة اجتياز المتقدم الاختبارات السابقة، يتم أخذ الإقرارات التالية:-

1- تعهد الطالب / الطالبة وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده الوزارة.

2- عدم الزواج خلال فترة الدراسة.

3- عدم نقل الطالبة من مدرسة إلى أخرى في أثناء فترة الدراسة، «النقل خلال الإجازة الصيفية وموافقة الجهتين المنقول منها وإليها».

تنسيق التمريض 2021 محافظة بني سويف.. الأوراق المطلوبة في حال القبول

بعد الإعلان عن النتيجة النهائية للطلاب المتفوقين، تقدم المستندات للمدرسة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة.

1-ملف التقديم بعد استيفائه.

2- صورة استمارة النجاح.

3- عدد 2 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

4- عدد 2 صورة شخصية.