تراند الفن: نوران جوهر تحقق بطولة السلسلة الختامية لسيدات الاسكواش

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - أدمن ‏29 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

حققت نوران جوهر لاعبة فريق وادي دجلة، بطولة السلسلة الختامية لسيدات الاسكواش للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز على هانيا الحمامي لاعبة فريق هليوبوليس، بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية. وجاء الشوط الأول نهاية الشوط الأول لصالح نوران بنتيجة 11/9 والثاني بنتيجة 11/6 والثالث لصالح هانيا بنتيجة 11/8 والرابع بنتيجة 11/8 بصالح لاعبة دجلة. وقدمت نورهان جوهر المصنفة الثانية عالميًا للسيدات ببطولة الأبطال للاسكواش مباراة رائعة وقوية أمام هانيا الحمامي، والمصنفة الخامسة عالميًا. غضب في بيراميدز بسبب تجاهل السفارة المصرية بالمغرب لبعثة الفريق

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