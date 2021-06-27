نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام مسابقة الحلم mbc 2021 من جميع الدول وطرق الاشتراك الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سحب جديد ينتظره الكثيرين من مسابقة الحلم mbc 2021 خلال شهر رمضان المبارك على جائزة الأسرة بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، بجانب الحصول على منزل رائع في إحدى الجزر اليونانية، حيث من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة عن الموعد الجديد للسحب، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الاشتراك من جميع الدول عبر مختلف الطرق، أملا في الفوز أو الربح، في الوقت الذي أصدر فيه الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب عن تطبيق عدد من إجراءات الشفافية لضمان السحب النظيف، مع ابتعاد أقارب العاملين والمقربين حتى الدرجة الرابعة، وكذلك الاتصال بالفائز على الهواء مباشرةً لتقديم التهنئة له.

مسابقة الحلم mbc 2021

تنطلق مسابقة الحلم mbc 2021 هذا العام في ثوبها الجديد بجوائز مالية ضخمة غير مسبوقة، تتخطى حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها على عدد متفاوت من السحوبات، فتم خلال الشهور الثلاثة الماضية السحب على جائزتين حتى الآن بقيم (125.000$ وفاز بها المواطن الأردني محمد اللوباني – و 250.000$ وفاز بها المواطن السوري محمد عبيد)، في حين سيتم السحب الجديد الثالث بقيمة 500.000$ في نهاية أبريل الجاري أو بداية مايو المقبل، وهو الذي يشهد عمليات التواصل والاشتراك خلال الفترة الجارية.

ضوابط أساسية للمتسابقين والمشتركين

ومن جانبها وضعت إدارة المسابقة عدد من الضوابط الأساسية المنظمة لعملية السحب والاشتراك وغيرها، وأكدت أن آخر موعد للاشتراك هو تاريخ 31 ديسمبر القادم، وأنه يتوجب على المشترك الذي يتقدم بالاشتراك من خلال الطرق التقليدية بالرسائل أو عبر الاتصال على الرقم الدولي، ضرورة الإجابة على السؤال الذي يصله بشكل صحيح، من أجل تفعيل الاشتراك وسريانه للدخول على السحب الجديد بشكل مباشر وتلقائي، كما أشارت إلى أنه سيتم الاتصال بالفائز من خلال رقم دولي أرضي لجميع البلدان، باستثناء دولتي اليمن وسوريا، فيتم التواصل مع الفائز من خلال رقم محمول جوال.

حرية اختيار طريقة الحصول على الجائزة

كما أوضحت مسابقة الحلم أن تسليم الجائزة للفائزين تتم بشكل نقدي أو من خلال عيني مثل السيارة والمنزل وخلافه، مع العلم أن المسابقة وضعت مؤخرًا قواعد أخرى للمشتركين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بإحدى جوائزها الدورية، وهو الحصول على النقاط الذهبية التي تمكنهم من اقتناء بعض الجوائز الأخرى التي تقدمها باستمرار، بجانب إمكانية الفوز والحصول على 500 دولار أمريكي، وهو ما قد يعزز موقفه من الظفر بإحدى الجوائز لاحقًا.

كيفية التواصل مع الفائز بالجائزة

أما عن كيفية التواصل مع الفائز، فأوضحت مسابقة حلم بأنه يتم الاتصال بأي من أي دولة من خلال رقم دولي من التليفون الثابت، باستثناء دولتي سوريا واليمن فيتم فيهما الاتصال بالشخص الفائز لتهنئته والحصول على بياناته الشخصية من رقم جوال متحرك، بينما سيتم تحديد موعد لتسليمه جائزته المادية التي حصل عليها لاحقًا.

سر الفوز بالجائزة الجديدة

وفي تطور جديد، تم تحديد يوم الخامس عشر من شهر مايو الجاري، ليكون موعدًا للسحب الجديد على جائزة النصف مليون دولار أمريكي من قبل إدارة المسابقة، وهو سيُصادف يوم السبت ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لتكون الاحتفالية مناسبتين، احتفالية بالعيد واحتفالية بالفوز بالجائزة التي تنتظر اسم رابح جديد، في الوقت الذي سيتم فيه اختيار كما أوضحنا من قبل من بين المشتركين أثناء وتوقيت بث حلقة جائزة النصف مليون دولار، ليتم الاختيار بينهم للفائز والرابح بمنزل الأحلام باليونان، بينما سيتم بعدها مباشرةً في الإعلان عن تفاصيل السحب اللاحق وقيمة جائزته المالية، التي من المتوقع أن تكون بقيمة 200 ألف دولار أمريكي.

اسم الفائز بجائزة النصف مليون دولار

نُعلن لكم مساء اليوم السبت 15 مايو نتيجة السحب الجديد المرتقب، وننشر لكم اسم الفائز من بين المشتركين بالجائزة المالية وبمنزل الأحلام من خلال سحب الإعلامي مصطفى الأغا، كذلك رصيد المشتركين من العملات الذهبية بالنسبة لمن لم يحالفهم الحظ في السحب، ما يعزز فرصتهم في الفوز في السحوبات المقبلة من المسابقة، وبالفعل تم الإعلان منذ قليل أن الفائز بالجائزة هو المصري طارق محمد عبدالوهاب من جمهورية مصر العربية ويعمل محاسب بالمملكة العربية السعودية، ليُعد هو الفائز رقم 3 بالجوائز الكبرى.

أرقام مسابقة الحلم وفق كل دولة

أما عن أرقام مسابقة الحلم من جميع الدول، فأقدمت المسابقة على التيسير على المشتركين من خلال نشر الأرقام الخاصة بكل دولة، إلا أن بعض الدولة قد لا يجد المشتركين من خلالها أي أرقام تخص دولتهم، وهنا يُمكنهم الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموحد، وتحتوي الصور التالية على جميع الأرقام بما فيها الأرقام الموحدة:

سحب يوليو 250 ألف دولار

وفي تكرار للسحب قبل الماضي الذي فاز به المواطن السوري المقيم بالإمارات محمد العبيد، أعلنت المسابقة رسميًا عن تنظيم السحب الجديد المقبل يونيو 2021 ليكون بقيمة ربع مليون دولار أمريكي، لافتة إلى أن طلبات الاشتراك فيه متاحة الآن من جميع الدول، ويُمكن أيضًا متابعة كافة التفاصيل الخاصة به من خلال موقع المسابقة الرسمي my dream ومعرفة أسماء الرابحين.

ضوابط عامة للاشتراك في المسابقة

وكونها مسابقة عامة كُبرى لاقت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الجارية والماضية، ومن المستهدف لها أن تحقق نجاح أكبر خلال الفترة المقبلة، وضعت المسابقة عددًا من الضوابط العامة من أجل الاشتراك في المسابقة، لعل من أبرزها الموافقة على الشروط والبنود الأساسية من قبلها على المشتركين، لاسيما من ناحية الإعلانات وغيرها، مع التشديد على أن آخر موعد للاشتراك هو الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

لماذا لا توجد أرقام لبعض الدول؟

اشتكى الكثير من المتسابقين عن عدم وجود أرقام اتصال للاشتراك في المسابقة خاص بدولتهم مثل الجزائر مثلاً، وهذا يرجع لعدم التوافق مع بعض شركات المحمول العاملة بالدولة في توفير رقم للحلم، ما دفع المسابقة إلى توفير أرقام دولية موحدة للاتصال من تلك الدول التي لم يُدرج لها أرقام بجدول المسابقة، في حين سيتم التواصل مع الفائزين من خلال الاتصال من رقم دولي ثابت لجميع الدول، باستثناء دولتي سوريا واليمن، فيتم التواصل عبرهما من خلال رقم جوال متحرك، نظرًا لظروف الاتصالات السيئة فيهما، على ان يتم التحقق من الشخصية من أجل تسليم الجائزة لاحقًا في الموعد المحدد له مسبقًا.

في حال ربحت كيف سيتم إعلامي بالفوز؟

ومن ضمن الأسئلة التي أجابت عنها المسابقة، والتي تتبادر بشكل دائم ومستمر إلى أذهان المتسابقين والمشاركين، هي: في حالة ربحت كيف سيتم إعلامي بالفوز؟، وهنا سيتم الاتصال بك من قبل المنظم بعد أيام قليلة من الإعلان المباشر عن الفائزين بالجوائز، ويرجع سبب ذلك إلى طلب الحصول الوثائق الرسمية اللازمة والتي تثبت هويتك للحصول على القيمة المالية.