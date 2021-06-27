نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 أقوي عروض الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لجميع عملاء معارض اكسترا اخر عروض اكسترا اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 وهي العروض الجديدة التي وفرتها اكسترا اليوم. ويمكن للجميع الاستمتاع بأقوى تخفيضات وعروض الصيف على كيفك من اكسترا السعودية التي تقدم جميع الأدوات والأجهزة المنزلية والالكترونيات بفئاتها المختلفة من جوالات وشاشات تلفزيون ولاب توب وحاسوب وكل ما تحتاجه. ونعرض لكم في هذا الموضوع عروض اكسترا التي تشمل كافة المنتجات الخاصة بها.

عروض اكسترا

تتميز شركة اكسترا انها اصبحت من افضل الشركات وأهمها في المملكة العربية السعودية. التي توفر كافة ما يحتاجة كل رجل وسيدة من مستلزمات للمنزل وكافة اساسيات المنزل. حيث يمكنك تجهيز العرائس من خلال اكسترا والحصول على الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة بأسعار رائعة ومقبولة مع الاستمتاع بالعروض المستمرة والدائمة من اكسترا.

عروض اكسترا اليوم

عروض صيفك على كيفك من اكسترا توفر سامسونج جالاكسي ووتش 3 ساعة ذكية رائعة 45 مم. لونها أسود بسعر 1399 ريال بدلاً من 1799 ريال. ويمكنك الحصول علي بودز برو سامسونج جالكسي لون اسود بسعر 659 ريال بدلاً من 825 ريال أي سوف توفر 166 ريال. وتضم عروض اكسترا الجديدة على جوال سامسونج جالكسي إيه 21 إس سعة 64 جيجا بايت. لون أزرق بسعر 649 ريال بدلاً من 819 ريال.

عروض الصيف من اكسترا

تشمل عروض وتخفيضات اكسترا السعودية علي غسالة فتحة أمامية بسعر 1399 ريال بدلاً من 2309 ريال. وتضم عرض رائع علي مكيف جداري 18000 وحدة بسعر 2299 ريال. ونشافة ملابس تسع إلي 7 كيلو لونها فضي بسعر 2999 ريال. يمكنك الحصول علي ثلاجة رائعة أربع ابواب وتحتوي علي اضاءة رائعة بسعر 3699 ريال.

عروض الصيف تضم موقد غاز يحتوي على 5 عيون ستانلس من النوع كلاس برو. متوفر بسعر 1249 ريال بدلاً من 2299 ريال. أي سوف توفر حوالي 1050 ريال من سعره الأصلي. ويمكن لمحبي جوالات سامسونج شراء جوال سامسونج جالكسي إس 21 ألترا. يدعم تقنية الجيل الخامس مع مساحة 256 جيجا بايت. ولونة اسود بسعر 4699 ريال. بدلاً من 5399 ريال أي سوف توفر 700 ريال.

كانت هذة مجلة ونشرة عروض اكسترا السعودية اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 التي تتوفر في كافة منافذ وفروع اكسترا. ويمكنك متابعة كافة العروض دائما من خلال موقعنا لمعرفة أحدث العروض والتخفيضات اليومية.