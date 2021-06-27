تراند الفن: عاجل.. دفن جثمان اعتماد خورشيد في مدافن الأسرة بطريق الفيوم الليلة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - أعلن نجل الفنانة اعتماد خورشيد، عن دفن والدته بعد ساعات في مدافن الأسرة في طريق الفيوم .

وأكد لـ «الوطن»، أن الصلاة علي الجثمان من مسجد السيدة نفيسة بعد الانتهاء من الغُسل واستخراج إذن الدفن من مستشفي النزهة .

وقد عانت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد من المرض لشهور طويلة قبل وفاتها منذ قليل، وطالب نجلها إيهاب خورشيد بعلاج والدته على نفقة الدولة .

وأكد إيهاب خورشيد لـ«الوطن»، «قبل وفاة والدتي بأيام، قدم رجل الاعمال السعودي السيد رامز الرشيد إقامه مجانية للسيدة اعتماد خورشيد في فندق الباساح مع إشراف طبي خاص وذلك تكريمًا لها وللدور الذي قامت به لنصره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في محاوله الانقلاب الفاشلة سنه ١٩٦٧».

وفاة اعتماد خورشيد وتوفيت منذ قليل اعتماد خورشيد بعد معاناة مع المرض، وأكد إيهاب لـ «الوطن»، أن سبب الوفاة فشل في وظائف الرئة، حيث أنها عانت من صعوبة في التنفس، ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

تفاصيل الحالة الصحية لاعتماد خورشيدكان أعلن إيهاب خورشيد، ابن المنتجة اعتماد خورشيد، تفاصيل الحالة الصحية لها قائلاً «بالفعل أجرينا أشعة مقطعية على الصدر، لكن الحمدلله ظهرت الأشعة سليمة، أي أنها غير مصابة بفيروس كورونا، لكنها تعاني منذ فترة من ضيق تنفس، ولهذا السبب نحن نمتلك جهاز تنفس في المنزل، لكنها منذ عدة أيام حالتها تسوء بسبب تجميع مياه على الرئة».

وتابع إيهاب خورشيد، أنه عندما وجد حالتها تسوء وجهاز التنفس لا يحسن حالتها، اضطر إلى نقلها إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية.

يذكر أنه كانت ترددت أخبار مؤخرا عن أن الفنانة التونسية درة ستجسد دور المنتجة اعتماد خورشيد في عمل فني قريبا.

وكانت المنتجة اعتماد خورشيد، ظهرت مؤخرا بعد غياب دام لسنوات، من خلال صورة نشرت لها مع نجلها إيهاب خورشيد.