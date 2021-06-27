تراند الفن: المتر بـ6500 جنيها.. ننفرد بنشر كراسة شروط «لؤلؤة القاهرة الجديدة»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط، والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية التي طرحتها صباح اليوم، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة نصر.

« الوطن» تنفرد بنشر كراسة شروط لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات، عن طرح 70 وحدة سكنية بمشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة» بالتجمع الخامس.

وأن الوحدات تبدأ مساحتها من 109 أمتار، وتصل إلى 152 متر.

تيسيرات في السداد تصل إلى 20 سنة

ويعتبر مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، أحد أهم المشروعات السكنية التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حيث يتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي في القاهرة الجديدة، وقربه من الطريق الدائري والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يقع المشروع بأرض الجمعيات الجديدة بالتجمع الخامس بالقرب من جمعية جرين بيتش، وهو موقع إستراتيجي قريب من أهم المراكز الخدمية في المدينة، ومن منطقة الجامعات، والأسواق والمستشفيات.

كراسة شروط لؤلؤة القاهرة: السداد على 20 عاما للتيسير على المواطنين

ويضم المشروع، طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، خدمات متنوعة تخدم السكان على كل المستويات، ويأتي في مقدمتها اللاند سكيب، بمساحة هائلة خدمات أمن وحراسة، مول تجاري، حمامات سباحة، مسجد، مبنى إداري، مبنى اجتماعي، منطقة خدمات، مدرسة، مستشفى، حدائق، ويتكون المشروع من عدة عمارات بإجمالي 70 وحدة سكنية.

وتتكون كل عمارة طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، من دور أرضي و5 أدوار متكررة وجراج، وتتراوح مساحات الوحدات من 109 أمتار إلى 152 مترًا، ويتم تسليم الوحدات بنظام النصف تشطيب.

وفتحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، باب الحجز بالقرعة العلنية لوحدات الإسكان التعاوني بمشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة» بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وأعلنت عن مواصفات الوحدات بكراسة الشروط والمواصفات والتي تم توفيرها للراغبين بمقر الهيئة بمدينة نصر، بداية من اليوم الإثنين.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز 200

وتباع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز، نظير مبلغ وقدره 200 جنيه مصري فقط، حتى 15 من يوليو المقبل.

وتقدم كراسة الشروط إلى مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر، في موعد غايته 15 يوليو المقبل، ويجري الانتهاء من تقديم المستندات، وسداد مبلغ جدية الحجز، ويتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المطلوبة، على أن يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز الوحدات في 28 من يوليو المقبل.

أسلوب السداد

ويمكن للمتقدم، أن يختار نظام السداد الأنسب له، حسب حاجة كل متقدم، حيث تصل فترة تيسيرات السداد إلى 20 عامًا، وذلك للتيسير على المواطنين، على أن يدفع المشتري 70% من قيمة الوحدة السكنية قبل موعد الاستلام.