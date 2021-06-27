فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت آخر الأخبار 8 زيارة
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك أشخاصًا غير راضين عن التطوير في هيئة السكة الحديد، مؤكدًا أن سكك حديد مصر من الأفضل في العالم.
وأضاف الوزير، خلال لقاء مسجل مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، أن الهيئة وصلت إلى مليون راكب يوميًا في يونيو 2020، ونعمل على إعادتها لنقل مليون راكب يوميًا مجددًا.
في سياق آخر، أعلن وزير النقل، خطة الوزارة للبدء في تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق “المرج – حلوان” من خلال التعاقد على 55 قطارا مع شركة الستوم الفرنسية، ضمن خطة تحديث أسطول قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق.
وأوضح وزير النقل، خلال فعاليات تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى الشركة الفرنسية RATP، أنه سيتم تطوير 23 قطارًا متوقفًا بالخط الأول لمواكبة التشغيل في الخط الثالث لمترو الأنفاق، من خلال استبدال أنظمة التهوية الديناميكية بأنظمة جديد مكيفة الهواء، إلى جانب تحديث كافة ورش الصيانة لتوازي عملية التحديث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير النقل: بعض الأشخاص غير راضين عن التطوير في هيئة السكة الحديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.