تراند الفن: بالفيديو : الزعاق يكشف موعد تحديد القبلة السنوي على مستوى العالم .. وسبب تسمية شهر يوليو بهذا الاسم!

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - صحيفة المرصد : قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن درجات الحرارة تشتد في نهاية شهر يوليو وتكون الأيام الأحر على مستوى العالم.

موعد تحديد القبلة السنوي

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “شهر يوليو يحل علينا يوم الخميس وفي أوله تكون الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض”.

وتابع: “في منتصف هذا الشهر تتعامد الشمس على الكعبة على مستوى العالم، وهو موعد تحديد القبلة السنوي”.

سبب تسمية شهر يوليو

وعن سبب تسميته بهذا الاسم قال: “شهر يوليو يسمى بالعراق وبلاد الشام بتموز، و في مصر يوليه، وفي المغرب وتونس والجزائر جوليه، وكان قديما يسمى كوينتليز، وتعني الخامس باللاتينية، لأن شهور السنة عند الرومان كانت تبدأ بشهر مارس”

وأكمل قائلًا: “في سنة من السنين ولد قيصر الروم في هذا الشهر وبعدما أصبح ملكا جعل هذا الشهر 31 يوما واجتمع حين ذاك مجلس الشيوخ الروماني وقلبوا هذا الشهر من كوينتليز إلى يوليو”.



