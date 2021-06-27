تراند الفن: «بيت الموهبة» تعقد شراكة مع سلسلة «كوفيهات Arc»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - وتهدف الشراكة لرعاية لقاءات وورش عمل مؤسسة بيت الموهبة من قبل كوفيهات Arc.

هذا وقد مثل “مؤسسة بيت الموهبة” في حفل الشراكة مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ مشاري الرشيد فيما مثّل “سلسلة كوفيهات Arc” مدير العلاقات العامة الأستاذ سامي بن عبيد العنزي.

ومن جانبه ، رحب مدير العلاقات العامة الأستاذ سامي العنزي بهذه الشراكة الإعلامية ، مؤكداً أنها جاءت بعد عدة لقاءات تنسيقية بين الطرفين،لوضع أسس واستراتيجيات الشراكة المثمرة.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ مشاري الرشيد أن هذه الشراكة تسعى لتقديم حِزمة من الخدمات الإعلامية المتنوعة ، داعياً المولى -عز وجل- أن تحقق هذه الشراكة أهدافها التي تمّت من أجلها.

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