تراند الفن: خبير سيارات يكشف حيل وألاعيب مراكز الصيانة لاستغلال العميل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - صحيفة المرصد: كشف خبير صيانة السيارات، محمد هزازي، جزء من حيل وألاعيب بعض مراكز الصيانة لاستغلال العميل.

وقال هزازي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج يا هلا: “سيارتك تعطلت بأي شكل من الأشكال، لو طفت مثلا في الشارع، إنت ما لك خبرة فيها إنك تفحص السيارة، وتشيك إيش المشاكل اللي فيها، ربما يكون بطارية أو دينامو، فتشيلها وتوديها على الصنايعية أو الورش”.

وأضاف: “تترك السيارة أنت وتمشي، وهو بشيء بسيط، احتمال والله الدينامو ما يشحن، يتصلح مو يتغير ويلزموك بإنك تغيره عشان هو يستفيد من القديم، أنت ما تبغاه لأنه متعطل، لكن يصلح الشغلة هذه بأتفه المبالغ وأتفه الأسباب، ييجي ياخد منك مبلغ وقدره على شئء ما يسوى”.

وتابع: “دينامو السيارة يتعطل من شيئين، فحمات دينامو، وهذه لها عمر محدد لو كانت سيارة جديدة أو قديمة، كويل الدينامو نفسه، هذه إذا تعطلت خلاص ما عاد تشحن البطارية، يقولك والله الدينامو خربان، وهو أصلاً خربان في الفحمات”.

وواصل: ” الفحمات تكلفتها تقريبًا من 35 إلى 40 ريال تباع في السوق، ويخليك تغير دينامو بمبلغ وقدره وتدفع عليه شغل يده، سعر الدينامو في السيارات الصغيرة يبدأ من 500 وطالع”.