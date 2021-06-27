فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن 50 دقيقة مضت آخر الأخبار 17 زيارة
قال مصدر أمني مطلع، إن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من السيطرة على حريق نشب بجراج قطار أثناء سيره بقرية الطرفاية، بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل عربة القيادة بقطار أثناء سيره بقرية الطرفاية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل عربة القيادة وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.
ومن جهة أخرى سيطرت سيارات الحماية المدنية بالفيوم، على حريق التهم محتويات صيدلية شهيرة بمدينة الفيوم، والذي أسفر أيضًا عن حرق الأدوية الموجودة داخلها، وتبين أن الحريق؛ بسبب ماس كهربائي في إحدى الوصلات الكهربائية بالصيدلية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيطرة على حريق اندلع بقطار البدرشين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.