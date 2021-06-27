تراند الفن: للعمليات الجراحية الكبرى وذوي الهمم.. إعانات من التضامن بـ680 مليون

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، على موقعها الرسمي، عن صرف 680 مليون جنيه إعانات مالية، موجهة لمليون و800 ألف مستفيد، موضحة أن بنك ناصر الاجتماعي، يقوم بصرف الإعانات والمساعدات للفئات المستحقة طبقا للبحث الاجتماعي، مؤكدة أن المساعدات تشمل مايلي:

– إعانات إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل «زراعة الكبد الكلي، قوقعة الأذن».

– مساعدات نقدية لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وللفقراء ولمحدودي الدخل.

– المساهمة في شراء دراجات بخارية وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية لـذوي الاحتياجات الخاصة.

– مساعدات نقدية وعينية في حالات الكوارث كالسيول والفيضانات وحوادث القطارات.

موارد التبرعات من بنك ناصر تجاوزت 3 مليارات و200 مليون

وأوضحت وزارة التضامن، أن موارد الزكاة والتبرعات من بنك ناصر، تجاوزت 3 مليارات و200 مليون جنيه، تم إنفاقها على مليون أسرة مصرية.

وأكدت أنه في حالة التقدم للحصول على إعانات لأصحاب الأمراض المزمنة، يجب تقديم (بحث اجتماعي- وتقرير بالحالة من إحدى المستشفيات الحكومية مختوم بخاتم شعار الجمهورية- وصورة البطاقة السارية).

وأشارت إلى مساهمة الوزراة مع المستشفيات الحكومية في العمليات الجراحية، بناء على ما يتم إرساله من تلك المستشفيات لبيانات الحالات الأولى بالمساعدة.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن شراء الدرجات البخارية والأجهزة التعويضية، يتم بالتعاون مع لجان الزكاة التي يشرف عليها البنك، وبناء على بحث اجتماعي لكل حالة وتقديم أوراق القومسيون الطبي وصور البطاقة.

وأشارت التضامن، إلى أنه يتم بحث تلك المستندات ومراجعتها لتحديد أولوية الصرف والمبلغ طبقا لكل حالة، كما يتم الصرف من الفرع المقدم له الأوراق.

وأوضحت أن البنك، أطلق «برنامج التمويل متناهي الصغر» الخاص بالمرأة المعيلة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» لمساعدتها بأن تصبح عنصرا فاعلا في المجتمع بدلا من أن تكون متلقية للدعم، من خلال قرض «مستورة»، مع توافر الشروط التالية:

– أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

– ألا يقل السن عن (21) عاما ولا يزيد عن (60) عاما.

– مدة القرض بحد أدنى (3) شهور وبحد أقصى (24) شهرا.