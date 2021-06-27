تراند الفن: أستاذ موارد مائية: 50% من مياه إفريقيا تضيع في البحار والمحيطات (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن العالم العربي نصيبه من المياه السطحية ضعيف، والمنابع في الأنهار التي تمر في الدول العربية مصدرها دول غير عربية، والمشاكل على أشدها، خاصة أن 40% من سكان العالم يعيشون على أنهار مُشتركة.

وأضاف شراقي، خلال مُداخلة هاتفية مع الإعلامية “عزة مصطفى”، ببرنامج “صالة التحرير” المُذاع على قناة “صدى البلد”، أن الأزمات المائية في العراق أشد في ظل وجود نهري دجلة والفرات، و50% من منبعها مصدرها تركيا التي قامت بإنشاء سدود وحجزت ما يقرب من 60% من كمية المياه التي تصل إلى العراق، وتستطيع حجب كل المياه عن سوريا وبغداد.

وأوضح أن تركيا استغلت الضعف العراقي، نظرًا للظروف التي واجهتها، وحجبت المياه، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتفظ بالجولان بسبب المياه.

وتابع أستاذ الموارد المائية: “إسرائيل تسيطر على نهر الأردن باعتباره مصدرًا كبيرًا للمياه بالنسبة لها”، مؤكدًا أن العالم العربي في أمس الحاجة لإنشاء كيان مُشترك للحفاظ على الموارد المائية.

واختتم: “50% من مياه الأنهار الإفريقية تصب في البحار والمحيطات، خاصة نهر الكونغو الذي يصب في المحيط الأطلنطي، ويحتوي على 25% من مياه القارة”، مشيرا إلى أن نهر النيل أصبح مُستخدم بالكامل في مصر، ولا تذهب منه قطرة واحدة إلى البحر المتوسط.