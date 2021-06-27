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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: دخل زوجان موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر فارق طول في العالم، وهما جيمس و كلوي لوستد، من ويلز بالمملكة المتحدة.
فيما كشف موقع موسوعة جينيس عبر “إنستجرام”، في فيديو عن فارق الطول الكبير بين الزوجين، حيث يبلغ طول الزوج جيمس 109.3 سنتيمتر، حيث بلغ طول الزوجة كلوي 166.1 سنتيمتر، أي أن الزوجة تفوق زوجها طولا بمقدار 56.8 سنتيمتر.
وقال الزوجان، إنهما لا يجيدون مشكلة مع فارق الطول بينهم، بل يعيشون حياة سعيدة، وحياتهم مليئة بالحب والاحترام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: زوجان يدخلان موسوعة جينيس بأكبر فارق طول في العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.