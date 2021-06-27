يبحث العديد من الاشخاص عن تردد اذاعة القرآن الكريم الكويت ، فلقد تم إنشاء إذاعة القرآن الكريم من الخمسينات فإنها تعتبر من أقدم الإذاعات في الكويت، ولقد حازت على شهرة كبيرة في مختلف الدول العربية لا يقتصر الأمر على الكويت فقط، ومن أكثر ما يميزها أنها تقوم بعرض البرامج المميز، وذلك بالاعتماد على المذيعين ذا الكفاءة العالية، وفي نفس الوقت فإنه يتم عرض العديد من الموضوعات المختلفة والتي تهم المسلمين.

تردد اذاعة القرآن الكريم الكويت

يمكن الآن الاستماع إلى القرآن الكريم من خلال اذاعة القرآن الكريم الكويت، ويتم هذا من خلال التردد الآتي:

تردد اذاعة القرآن الكريم الأساسي 98.9 FM.

اذاعة القرآن الكريم الكويت الفرعي 64.5 AM.

تردد اذاعة القرآن الكريم على النايل سات

إن الاذاعة متاحة على قمر النايل سات حتى يمكن الاستمتاع بمشاهدتها في أي وقت، ويمكن تنزيل القناة من خلال التردد الآتي: