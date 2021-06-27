تراند الفن: درة تزور مستشفى مجدي يعقوب بأسوان: صرح طبي مبهر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - زارت الفنانة درة التونسية، مستشفى مجدي يعقوب في أسوان، اليوم الأحد، وتفقدت جميع أجنحته، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وأعربت درة، عن سعادتها وفخرها، بوجود مثل هذا الصرح الطبي المبهر في مصر، الذي تُجرى فيه أحدث عمليات القلب بالمجان، موجهة شكرها للجراح العالمي مجدي يعقوب على اهتمامه بخدمة بلاده.

وشددت درة التونسية، من خلال بيانٍ صحفي، على ضرورة الاهتمام ودعم علاج مرضى القلب بكافة الأشكال والدعم المادي والمعنوي.

يذكر أنّ درة تتواجد حاليًا في مدينة أسوان، كعضوة بلجنة تحكيم الفيلم المصري بمهرجان أسوان لأفلام المرأة، كما تنتظر عرض فيلمها الجديد «الكاهن»، الذي تلعب بطولته مع النجوم إياد نصار ومحمود حميدة وجمال سليمان وفتحي عبد الوهاب وحسين فهمي ويكتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبو لبن.

درة عن إلهام شاهين: ممثلة عظيمة

يذكر أنّ الفنانة التونسية درة، قالت إن الفنانة إلهام شاهين، ممثلة عظيمة، واصفة إياها بالشخصية القوية المحاربة القادرة على مواجهة التحديات، وذلك خلال ندوة الجمعة الماضية، على هامش تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة، التي أدارها الناقد الكبير كمال رمزي، بحضور عدد من النجوم، منهم أحمد وفيق، المذيعة بوسي شلبي، والدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والناقد الفني أحمد شوقي، وعمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات.

درة للجمهور: «أنا مش حامل واحترموا حياتي الشخصية»

وكانت درة، قد كشفت حقيقة الأخبار التي جرى تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن حملها، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وكتبت درة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «يرجى التوقف عن نشر الشائعات عني!.. أنا لست حامل ومن فضلكم احترموا حياتي الشخصية.. شكرا لكم».