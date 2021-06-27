تراند الفن: محافظ المنيا: استبدال سيارات الربع نقل بـ «فان» تعمل بالغاز الطبيعي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، البدء في الإجراءات الخاصة باستبدال سيارات الربع نقل المستخدمة في نقل الركاب، بسيارات «فان» حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده المحافظ بحضور العميد أسامة غريب مدير إدارة المرور، العقيد هشام عبدالحكيم مدير مباحث المرور، دكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا، أحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة، محمود محمد مدير إدارة مواقف المنيا.

وقرر المحافظ خلال الاجتماع، البدء في تطبيق التجربة بثلاثة خطوط، بإجمالي 50 سيارة فان، بنطاق مركز المنيا، وهي خطوط «بني أحمد، طوخ، نزلة حسين»، مع إعطاء مهلة شهرين للسائقين لتوفيق الأوضاع واستيفاء الشروط الخاصة بأعمال الاستبدال، من خلال التنسيق والتعاون مع البنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج مشروعك، وستعمل السيارات الفان الجديدة بالغاز الطبيعي تماشيا مع توجهات الدولة، مؤكدا أن التجربة ستكون محل الدراسة وقابلة للزيادة أو النقصان في أعداد السيارات وخطوط السير، تمهيدًا لتعميمها على باقي مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ بدراسة إضافة خط سير رابع للسيارات الفان الحديثة للسير داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة، خاصة عمارات الإسكان الاجتماعي بكمين الصفا وأحياء الزهراء والقرنفل، للتيسير على المواطنين من ساكني تلك العمارات وتشجيعا للشباب على الانتقال لمدينة المنيا الجديدة.

كما وجه المحافظ إدارة المرور بمنع سير سيارات البيك أب لتحميل الركاب في خطوط السير الثلاثة من والي مدينة المنيا، عقب انتهاء المهلة المحددة، كما دعا المحافظ مالكي السيارات الفان الملاكي والتي تعمل بالأجرة بالمخالفة للقانون، التوجه فورًا لإدارة المرور لتوفيق أوضاعها وتحويلها إلى أجرة، وفقا للضوابط والمعايير الجديدة.