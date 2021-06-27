تراند الفن: “الموسيقيين” تكشف حقيقة منح مُطربي المهرجانات فرصة الانضمام إلى شعبة “المونولوج”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - علّق الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، على ما كتبه مُطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، حول إعطاء الفنان هاني شاكر، الفرصة لمُطربي المهرجانات للانضمام لشعبة “المونولوج”، لتقنين أوضاعهم داخل نقابة المهن الموسيقية.

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”: “حمو بيكا يكتب اللي هو عايزه، والكلام ده من عنده هو شخصيًا، ولا أساس من الصحة حول ما كتبه بخصوص دخوله شعبة المونولوج”.

ونشر حمو بيكا، في وقت سابق، صورة هاني شاكر عبر صفحته الفنية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلّق عليها قائلًا: “رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي، الأستاذ هاني شاكر، على دعمه الكبير لمغنين ومؤديين المهرجان، وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة المونولوج لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم، في الكلمات والموسيقى، وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية”.

حمو بيكا

وسبق واتخذت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بإيقاف حمو بيكا عن الغناء أو إحياء أي حفلات غنائية في مصر، لعدم حصوله على تصريح مُشتغلين أو منتسب للنقابة.

يأتي ذلك بعد أن أحيا حمو بيكا حفلًا غنائيًا أول أمس الخميس، ضمن حفلات موسم الصيف بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، مُتحديًا قرارات نقابة المهن الموسيقية، بضرورة الحصول على تصاريح قبل إحياء الحفل.