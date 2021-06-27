تراند الفن: دي ليخت يسجل رقمًا تاريخيًّا رفقة هولندا

سجّل ماتياس دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس ومنتخب هولندا، رقما قياسيًا، بظهوره في مُواجهة التشيك، والتي سنتطلق بعد قليل، ضمن منافسات كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وأصبح دي لخيت، أصغر لاعب في تاريخ هولندا بواقع 21 سنة و319 يومًا، يصل إلى 30 مباراة مع منتخب هولند، مُحطمًا رقم راين بابل 22 سنة و54 يومًا.

وأعلن فرانك دي بور، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الأساسي لمواجهة التشيك، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن ستكلنبيرج

الدفاع: بيلند – دي ليخت – دي فري

الوسط: دومفريس – فان إنهولت – دي يونج – دي برون – فينالدوم

الهجوم: مالين – ديباي

ديباي: لايوجد فريق سهل في دور الـ16 بأمم أوروبا