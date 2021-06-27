فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة
أقدم مساعد مدرب في النادي الأهلي، على قتل مدربه، في منطقة أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق الأمر.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين العثور على جثمان مدرب، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة.
من جهة أخرى، لقي ضابط شرطة مصرعه، ظهر اليوم الأحد، أثناء عبوره الشارع بطريق صلاح سالم.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يُفيد مصرع ضابط شرطة أثناء عبوره الشارع بطريق صلاح سالم.
وانتقلت على الفور أجهزة الأمن لمكان الحادث فور تلقيها البلاغ، وتبين أن المتوفي عميد شرطة، ولقي مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الشارع، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقتل مدرب سباحة في النادي الأهلي على يد مساعده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.