تراند الفن: مقتل مدرب سباحة في النادي الأهلي على يد مساعده

أقدم مساعد مدرب في النادي الأهلي، على قتل مدربه، في منطقة أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق الأمر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين العثور على جثمان مدرب، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة.

من جهة أخرى، لقي ضابط شرطة مصرعه، ظهر اليوم الأحد، أثناء عبوره الشارع بطريق صلاح سالم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يُفيد مصرع ضابط شرطة أثناء عبوره الشارع بطريق صلاح سالم.

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن لمكان الحادث فور تلقيها البلاغ، وتبين أن المتوفي عميد شرطة، ولقي مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الشارع، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.