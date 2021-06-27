تراند الفن: هل وجود الأعراض التنفسية يحول دون الحصول على اللقاح؟.. «متحدث الصحة» يرد (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي مدى إمكانية حصول من لديه أعراض تنفسية على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبان خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن من لديه أعراض تنفسية ناتجه عن مخالطة لمصاب، فلابد من إتمام فترة الحجر الصحي.

وأكد أن هذه الأعراض من دون مخالطة أو مخاطر أخرى تتعلق بدون انتقال العدوى، فلابد من زوال هذه الأعراض ليتمكن الشخص من الحصول على اللقاح.

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