فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت آخر الأخبار 2 زيارة
اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تجديد تعاقده مع العملاق الكتالوني، خلال فترة الأيام القليلة المقبلة.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار وسوق انتقالات اللاعبين، عبر صحفته على “تويتر”: “تمديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة قادم أخيرًا، يشعر مجلس إدارة برشلونة وبيئة ميسي الآن بالثقة لإعلان تجديد ليو رسميًا الأسبوع المقبل، بعقد يمتد حتى يونيو 2023″.
وأوضخ رومانو، أن تجديد عقد ميسي سيتم الأسبوع المقبل، فيعمل كلا الطرفين المعنيين على إتمام “التفاصيل النهائية” في بنود العقد.
وشارك ميسي في 47 مباراة مع برشلونة في الموسم المنتهي، وسجل 38 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة، وتوج مع عملاق إقليم كتالونيا بكأس ملك إسبانيا، ويوجد حاليًا رفقة منتخب الأرجنتين للمشاركة في “كوبا أمريكا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موعد تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.