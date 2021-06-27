تراند الفن: موعد تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تجديد تعاقده مع العملاق الكتالوني، خلال فترة الأيام القليلة المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار وسوق انتقالات اللاعبين، عبر صحفته على “تويتر”: “تمديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة قادم أخيرًا، يشعر مجلس إدارة برشلونة وبيئة ميسي الآن بالثقة لإعلان تجديد ليو رسميًا الأسبوع المقبل، بعقد يمتد حتى يونيو 2023″.

وأوضخ رومانو، أن تجديد عقد ميسي سيتم الأسبوع المقبل، فيعمل كلا الطرفين المعنيين على إتمام “التفاصيل النهائية” في بنود العقد.

وشارك ميسي في 47 مباراة مع برشلونة في الموسم المنتهي، وسجل 38 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة، وتوج مع عملاق إقليم كتالونيا بكأس ملك إسبانيا، ويوجد حاليًا رفقة منتخب الأرجنتين للمشاركة في “كوبا أمريكا”.

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