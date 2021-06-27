فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد – وكالات : صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 50 درجة فوق الصفر. ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 13 درجة حرارة في 13 مدينة عربية. وجاءت القائمة على الشكل الآتي: 1- الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية. 2- نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية. 3- مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية. 4- مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية. 5- العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية. 6- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية. 7- العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية.. 8- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية. 9- البصرة – الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية. 10- مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية. 11- صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية. 12- علي الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية. 13- الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 13 مدينة عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.