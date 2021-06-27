تراند الفن: تعرف على أبرز التعديلات الجديدة في تشريع قانون لمواجهة التحرش (إنفوجراف)

ينشر “القاهرة 24” إنفوجراف، يوضح من خلاله أبرز النقاط بشأن التعديلات الجديدة في تشريع قانون العقوبات لمُواجهة التحرش الجنسي، والذي قدمه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وجاءت أبرز نقاط التشريع:

1-تحويل عقوبة التعرض للغير من جنحة إلى جناية.

2- السجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعرض للغير.

3- إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.

4- السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عبر مواقع التواصل.

5- السجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لصاحب النفوذ المتحرش؟

6- وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ضمن العقوبات.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، منذ قليل، خلال اجتماعها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًّا على مشروع قانون مُقدّم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.