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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة
ينشر “القاهرة 24” إنفوجراف، يوضح من خلاله أبرز النقاط بشأن التعديلات الجديدة في تشريع قانون العقوبات لمُواجهة التحرش الجنسي، والذي قدمه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وجاءت أبرز نقاط التشريع:
1-تحويل عقوبة التعرض للغير من جنحة إلى جناية.
2- السجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعرض للغير.
3- إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
4- السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عبر مواقع التواصل.
5- السجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لصاحب النفوذ المتحرش؟
6- وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ضمن العقوبات.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، منذ قليل، خلال اجتماعها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًّا على مشروع قانون مُقدّم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على أبرز التعديلات الجديدة في تشريع قانون لمواجهة التحرش (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.