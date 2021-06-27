فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 06:09 مساءً - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، البيان الختامي لقمة بغداد التي جمعت الرؤساء الثلاثة اليوم الأحد.
وخلال البيان أكد الرؤساء الثلاثة دعم قادة العراق والأردن لمواقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، إلى جانب تعزيز وتكامل الجهود المشتركة بين العراق ومصر والأردن في المجالات كافة.
كما أكد البيان الختامي للدول الثلاثة على التنسيق المصري الأردني العراقي بشأن القضايا الإقليمية والدولية واستقرار المنطقة.
وخلال القمة التي جمعتهم اليوم في العاصمة العراقية بغداد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لمصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، على الاستضافة الكريمة، وللملك عبد الله بن حسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المشاركة في قمة بغداد.
وقال الرئيس السيسي، “إن قمة بغداد تعتبر تاريخية التي تحتضنها العراق، حيث تأتي استكمالًا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشينًا لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعيًا نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلًا عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأردن والعراق يؤكدان دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.