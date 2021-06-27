تراند الفن: محافظ الفيوم يوجه بسرعة توصيل التيار الكهربائي لعمارات الإسكان بطامية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 مساءً - عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، لبحث مشكلة عدم توصيل التيار الكهربائي لعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، وبحث إيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي تواجه توصيل التيار، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، النائب محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب، المهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان، المهندس مصطفى عويس مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، بعد تكرار شكاوى الأهالي بعدم وصول التيار الكهربائي لهم حتى الآن.

البدء الفوري في أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، بضرورة التنسيق بين كل الجهات ذات الصلة بمشكلة توصيل الكهرباء لعمارات الإسكان الاجتماعي بطامية، والبدء الفوري في أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات، مشددًا على الانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن الأهالي من العيش داخل شققهم دون الحرمان من أبسط حقوقهم، وهي توصيل الكهرباء.

الإسراع في إنهاء أعمال توصيل الدوائر الكهربائية بالمشروع

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنّ الإسراع في إنهاء أعمال توصيل الدوائر الكهربائية بالمشروع يعود بالنفع على أهالي مركز طامية بشكل عام، ويسهم في التيسير على المستحقين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ويشمل 29 عمارة سكنية.

الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي قبل نهاية الشهر المُقبل

وشدد «الأنصاري» على أنّه تم الاتفاق بين جميع المشاركين في الاجتماع على الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي للعمارات السكنية بالمشروع قبل نهاية الشهر المقبل، مع تلافي ملاحظات مسؤولي الكهرباء بشأن نقل البيلر من أسفل البلكونات بعيدًا عن العمارات، مع عمل ربط تناولي للوحات توزيع الجهد المنخفض.