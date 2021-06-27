تراند الفن: شاب بالغربية يرد مبلغ 17 ألف جنيه لسيدة عثر عليه داخل «ميكروباص»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 مساءً - رد أحد شباب قرية شبرا بلولة، التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية، مبلغا ماليا عثر عليه، إلى صاحبته، التي كانت متجهة به إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية لطفلتها.

الواقعة يرويها حمدي منصور، 24 عاما، مقيم بقرية شبرا بولة، موضحا أنه عثر على مظروف مغلق داخل إحدى سيارات الميكروباص، أثناء توجهه إلى مدينة طنطا، وبفتحه وجد بداخله 17 ألف جنيه، وبعض الأوراق، ومدون عليها رقم هاتف، وعلى الفور تم التواصل مع صاحب الرقم، الذي أكد له أنها زوجته، وأنها كانت متوجهة إلى إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية لطفلتها، وهو جزء من إجمالي المبلغ.

وأشار «منصور» إلى أنه طلب من زوجها إرسال أحد الأشخاص لاستلام المظروف، وبعد دقائق وجد سيدة تنتظره، وأخبرته أن المظروف به أوراق وروشتات كشف وأشياء متعلقة بطفلتها، المقرر لها إجراء عملية جراحية، وأنها اقترضت هذا المبلغ، من أجل إجراء عملية جراحية لطفلتها.

ومن جانبها، أكدت والدة الطفلة، أنها كانت في طريقها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بطنطا، لإجراء عملية جراحية، لطفلتها، وأن المبلغ الذي فُقد هو جزء من ثمن العملية وكان لابد من دفع هذا المبلغ لدخول ابنتها غرفة العمليات، «الحمد لله ربنا عالم بحالنا»، وأنها لم تصدق نفسها عندما أخبرها زوجها أن أحد الشباب عثر على المبلغ، ويتنظرها في موقف السيارات بطنطا لرده إليها.