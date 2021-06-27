تراند الفن: ما هي الشهادة المؤّمنة التي ستصدرها وزارة الصحة للمسافرين؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدارها شهادة مؤّمنة تحمل QR Code خلال أيام قليلة قادمة للمسافرين، وكانت الوزارة اعتمدت QR Code للقادمين من الخارج.

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان: “إن QR CODE هو رمز يوجد على شهادات تحليل الـpcr الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، يتم قراءته عبر الماسح الضوئي بالمطارات والموانئ، للكشف عن البيانات الأساسية”.

يتم إظهار التحاليل الأصلية الخاصة بفيروس كورونا

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» يعمل QR Code على إظهار صورة التقرير الأصلي للتحاليل من قاعدة بيانات المعامل المركزية، وذلك لمنع تزوير الشهادات، والتأكد من سلامة القادمين من الخارج.

وأضاف المصدر “مطار القاهرة يقوم بعمل تحليل id now لأي مواطن قادم من أي دولة بها تحورات خطيرة للفيروس”، مؤكدا على أن هذه الإجراءات التي في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على سلامة وصحة المواطنين والحفاظ على المشهد الوبائي.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن مجموعة من الإجراءات الجديدة للتعامل مع القادمين من الخارج وهي الاكتفاء بالدخول مع حاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأكدت الوزارة أنه يتم قبول هذه الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار دون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على «QR Code».

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس اي أسطح للحفاظ على استقرار المنحني الوبائي الخاص بأعداد المصابين وكذلك الوفيات.