صلاة عيد الأضحى2021 واجمل التهاني والرسائل للعيد

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عمر شويل - جدة صلاة عيد الأضحى2021 من المعروف ان صلاة العيد من الصلوات المهمة والتي يجب على كل مسلم ومسلمة ومهم جدا أن يعرف المسلم آداب الصلاة التي يصليها وأيضا يلزم عليه معرفه جميع القواعد التي تخص الصلاة لذلك حيث انها صلاة العيدين تتكون من ركعتين وأيضا خطبتين صغيرتين علي سبيل المثال خطبتي صلاة الجمعة، يقوم الخطيب بالتكلم فيهما عن مناسك الحج وآداب العيد عند المسلمين.

صلاة عيد الأضحى2021

هناك اختلاف كبير في شروط الصلاة بين المذاهب الفقهية وفيما يلي:

حيث يشرح الإمام أبو حنيفة في كيفية صلاة عيد الأضحى حيث يقول الإمام أبو حنيفة التابع لمذهب الحنفية أنه يجب على كل من يتبع هذا المذهب ان يقوم بالجهر بلسانه إذا كان يريد أن يصلي صلاة العيد ومع النيه في القلب ثم يقوم بالتكبير بعد الإمام تكون التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام ثم بعدئذ يقوم المصلي بحمد الله تعالى ويثني عليه أيضا، ثم بعد يقوم بتكبيره الإحرام ثلاث مرات ثم يقوم برفع يديه سواء عن كتفيه أو أذنيه، ويجب أن يلتزم بالسكوت بين كل تكبيرة.

كيفية تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك

في صلاة عيد الأضحي يقوم بالتسبيح الله ٣ مرات سوف يقوم باستعاذة الله في السر ويقوم بالجهر بفاتحة الكتاب وقراءة معها سورة من السور القصيرة ويفضل كثيرا أن تكون سورة الأعلى ثم عندئذ يقوم بالركوع ويقوم بالسجود تليهم سجدتين آخرين مثل الصلوات العادية عندئذ تنتهي الركعة الأولي. بالنسبه للركعة الثانية فنبداها بقراءة الفاتحة ويتم قراءة سورة أخرى قصيره بالجهر أيضا ويفضل كثيرا أن تكون هذه السورة سورة الغاشية ثم يقوم بالتكبير ثلاثة مرات ويمكن أن تصل عدد التكبيرات إلى ست عشر تكبيرة ويجوز أن تتقدم على القراءة وهذا هو رأي المالكية وأيضا الحنابلة ومن المعروف أن هناك الكثير من الاختلافات التي تتواجد بين مذهب ابي حنيفة ومذهب الامام المالكي ولكن لم تتواجد هذه التغييرات بكثرة فكانت تغييرات في كيفية اداء الصلاة وراي كل منهم فهناك من يتبع مذهب الامام ابي حنيفة وهناك من يتبع مذهب الإمام المالكي وهناك من يتبع مذهب الإمام الحنبلي.

اجمل التهاني والرسائل للعيد