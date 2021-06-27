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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاة عيد الأضحى2021 واجمل التهاني والرسائل للعيد في المقال التالي
عمر شويل - جدة صلاة عيد الأضحى2021 من المعروف ان صلاة العيد من الصلوات المهمة والتي يجب على كل مسلم ومسلمة ومهم جدا أن يعرف المسلم آداب الصلاة التي يصليها وأيضا يلزم عليه معرفه جميع القواعد التي تخص الصلاة لذلك حيث انها صلاة العيدين تتكون من ركعتين وأيضا خطبتين صغيرتين علي سبيل المثال خطبتي صلاة الجمعة، يقوم الخطيب بالتكلم فيهما عن مناسك الحج وآداب العيد عند المسلمين.
صلاة عيد الأضحى2021
هناك اختلاف كبير في شروط الصلاة بين المذاهب الفقهية وفيما يلي:
حيث يشرح الإمام أبو حنيفة في كيفية صلاة عيد الأضحى حيث يقول الإمام أبو حنيفة التابع لمذهب الحنفية أنه يجب على كل من يتبع هذا المذهب ان يقوم بالجهر بلسانه إذا كان يريد أن يصلي صلاة العيد ومع النيه في القلب ثم يقوم بالتكبير بعد الإمام تكون التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام ثم بعدئذ يقوم المصلي بحمد الله تعالى ويثني عليه أيضا، ثم بعد يقوم بتكبيره الإحرام ثلاث مرات ثم يقوم برفع يديه سواء عن كتفيه أو أذنيه، ويجب أن يلتزم بالسكوت بين كل تكبيرة.
كيفية تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك
في صلاة عيد الأضحي يقوم بالتسبيح الله ٣ مرات سوف يقوم باستعاذة الله في السر ويقوم بالجهر بفاتحة الكتاب وقراءة معها سورة من السور القصيرة ويفضل كثيرا أن تكون سورة الأعلى ثم عندئذ يقوم بالركوع ويقوم بالسجود تليهم سجدتين آخرين مثل الصلوات العادية عندئذ تنتهي الركعة الأولي. بالنسبه للركعة الثانية فنبداها بقراءة الفاتحة ويتم قراءة سورة أخرى قصيره بالجهر أيضا ويفضل كثيرا أن تكون هذه السورة سورة الغاشية ثم يقوم بالتكبير ثلاثة مرات ويمكن أن تصل عدد التكبيرات إلى ست عشر تكبيرة ويجوز أن تتقدم على القراءة وهذا هو رأي المالكية وأيضا الحنابلة ومن المعروف أن هناك الكثير من الاختلافات التي تتواجد بين مذهب ابي حنيفة ومذهب الامام المالكي ولكن لم تتواجد هذه التغييرات بكثرة فكانت تغييرات في كيفية اداء الصلاة وراي كل منهم فهناك من يتبع مذهب الامام ابي حنيفة وهناك من يتبع مذهب الإمام المالكي وهناك من يتبع مذهب الإمام الحنبلي.
اجمل التهاني والرسائل للعيد
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بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى كل عام ونحن من الله أقرب، كما أسال الله أن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يعيد علينا أعوام عديدة ونحن بصحة وسلام. أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
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سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات.
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وأن يمن على أمتنا بالأمن والازدهار. مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفين وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئك بعيد الحج العظيم تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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أهنئ وأبارك لجميع الأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وينعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعافية والبركات والأمن والاستقرار وكل عام وأنتم بألف صحة وعافية.
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لكل أخواتي وأحبتي وأصحابي وجميع المسلمين في كل مكان كل عام وأنتم في سعادة ودوام على الطاعة وأدعو الله لي ولكم أن نكون من أهل عرفات وأن يمتعنا الله بزيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
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أهنئ كل الأصدقاء بعيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أقدم لكم جميعاً أجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تقبل الله منا ومنكم الطاعات.
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يسعدني ويشرفني أن أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات لجميع أصدقائي الغاليين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بألف خير.
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