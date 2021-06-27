ماهي صفة أداء صلاة عيد الأضحى وصيغة تكبيرات العيد الصحيحة

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عمر شويل - جدة صفة أداء صلاة عيد الأضحى يجب معرفة كيفية أداء صلاة عيد الأضحى على المذاهب الأربعة، وأيضا معرفة وقتها وغير ذلك من المعلومات الهامة عن هذه الصلاة المباركة، ويلزم جيدا أن يتم لبس طواف الإفاضة وأيضا يتم حلق الرأس والتخلص من الإحرام، والقيام بالكثير من الأعمال الصالحة ومما ورد في فضل يوم عيد الأضحى قول النبي صلي الله عليه وسلم “أعظم الأيام عند الله يوم النحر”. وسوف أقوم بتوضيح لكم كل ما يخص هذا المقال.

ما هي صفة أداء صلاة عيد الأضحى

يقوم المسلمون بالاجتماع في صلاة عيدين في السنة هما صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، وسوف أقوم بتعريف بصلاة عيد الأضحى، من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده أنه قام بإعطائهم مواقيت معينه يكون الأجر فيها متضاعف ويكثر فيها أجر الأعمال وثوابها ويعتبر يوم عيد الأضحى أو العيد الكبير فإنه أول أيام العيد وفيها يقوم المسلمين بأداء مناسك الحج وتتمثل في أن يتم الوقوف على جبل عرفات ويقوم الناس في هذا اليوم بالتقرب إلى الله تعالى بالطاعات وذكر الله كثيرا وينال المسلم الأجر الكبير بعكس الايام العادية ومن هذه الطاعتان يقوموا بذبح الأضحية وتأدية صلاة العيد في وقتها وايضا الوقف بالمزدلفة.

ومن المعروف أن مشروعية صلاة العيدين كانت من قبل في سنة ٢هجريًا، وهذا دليل على قول الله تعالى “فصل لربك وانحر” وتم التثبيت عن النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أن أول عمل كانوا يفعلونه هو أن يقوموا بتأدية صلاه العيد اولا ويدل على هذا ما جاء في البخاري من رواية أبي سعيد الخدري “كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف”.

صيغة تكبيرات العيد الصحيحة

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد»

اجمل التبريكات في العيد

ومن المعروف أيضا أن في يوم العيد يقوم الناس بمعايدة بعضهم البعض وتبادلون فيما بينهم الكلمات الرائعة والجميلة وتبادلون أيضا الهدايا التي من شأنها أن تسعد الطرف الأخر وتعمل على تثبيت الحب والاهتمام للأهل والأقارب ولذلك فمهم جدا أن يقوموا الناس بزياره بعضهم حتى يظل الحب في قلوبهم دائما.