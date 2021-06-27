- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 44 دقيقة مضت الوطن 9 زيارة
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في البداية بنقل بالغ الشكر والامتنان لفخامة الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتنظيم الجيد لهذه القمة الثلاثة العراقية الأردنية المصرية.
وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن، أنه تم التطرق خلال فعاليات هذه القمة لاستعراض ما تم إنجازه من اتفاقات وتوافق حول الهدف الأساسي من هذا التجمع، وهو تعزيز القدرات الاقتصادية والمؤازرة والتضامن مع الأشقاء في العراق، لمواجهة التحديات العديدة خلال هذه المرحلة الجوهرية.
وتابع: «يأتي ذلك من منطلق وأرضية وحدة المصير التي تجمع بين بلداننا كشعوب، والرغبة في استمرار التضامن والتلاحم فيما بينهم حتى نقوم بمواجهة هذه التحديات بشكل مؤثر يحمي أمننا القومي ويعزز الأمن القومي العربي بصفة عامة».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الخارجية: نتضامن مع العراق في مواجهة تحديات المرحلة الجوهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.