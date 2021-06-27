تراند الفن: وزير الخارجية: نتضامن مع العراق في مواجهة تحديات المرحلة الجوهرية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في البداية بنقل بالغ الشكر والامتنان لفخامة الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتنظيم الجيد لهذه القمة الثلاثة العراقية الأردنية المصرية.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن، أنه تم التطرق خلال فعاليات هذه القمة لاستعراض ما تم إنجازه من اتفاقات وتوافق حول الهدف الأساسي من هذا التجمع، وهو تعزيز القدرات الاقتصادية والمؤازرة والتضامن مع الأشقاء في العراق، لمواجهة التحديات العديدة خلال هذه المرحلة الجوهرية.

وتابع: «يأتي ذلك من منطلق وأرضية وحدة المصير التي تجمع بين بلداننا كشعوب، والرغبة في استمرار التضامن والتلاحم فيما بينهم حتى نقوم بمواجهة هذه التحديات بشكل مؤثر يحمي أمننا القومي ويعزز الأمن القومي العربي بصفة عامة».