فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
شهدت الفترة الماضية، ارتباط اسم خاميس رودريجيز لاعب إيفرتون، بالعودة إلى نادي ريال مدريد الإسباني فريقه الأسبق، بعد تولي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق الإسباني.
وأشارت التقارير الصحفية، أن نادي ميلان بدأ مفاوضاته مع الكولومبي خاميس رودريجيز بعد أن ارتبط اسمه بالعودة إلى الريال، حيث أصبح لاعب إيفرتون قريبا من تعزيز صفوف الروسونيري.
وكشفت صحيفة “ماركا”، أن خورخي مينديز يجري محادثات مع ميلان بشأن لاعب إيفرتون خاميس رودريجيز، يمكن أن تجرى المفاوضات مع النادي الإنجليزي في الأيام المقبلة من أجل صفقة بـ 10مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت.
ووفقا للصحيفة، فإن ميلان مهتم أيضا بفيليب كوتينيو، لقد أجروا محادثات مع برشلونة حول اللاعب، من أجل عملية مبادلة محتملة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد ارتباط اسمه بالريال.. ميلان يبدأ مفاوضاته مع خاميس رودريجيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.