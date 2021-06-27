تراند الفن: بعد ارتباط اسمه بالريال.. ميلان يبدأ مفاوضاته مع خاميس رودريجيز

شهدت الفترة الماضية، ارتباط اسم خاميس رودريجيز لاعب إيفرتون، بالعودة إلى نادي ريال مدريد الإسباني فريقه الأسبق، بعد تولي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق الإسباني.

‏‎وأشارت التقارير الصحفية، أن نادي ميلان بدأ مفاوضاته مع الكولومبي ‎خاميس رودريجيز بعد أن ارتبط اسمه بالعودة إلى ‎الريال، حيث أصبح لاعب إيفرتون قريبا من تعزيز صفوف الروسونيري.

‏وكشفت صحيفة “ماركا”، أن خورخي مينديز يجري محادثات مع ميلان بشأن لاعب إيفرتون خاميس رودريجيز، يمكن أن تجرى المفاوضات مع النادي الإنجليزي في الأيام المقبلة من أجل صفقة بـ 10مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت.

‏ووفقا للصحيفة، فإن ميلان مهتم أيضا بفيليب كوتينيو، لقد أجروا محادثات مع برشلونة حول اللاعب، من أجل عملية مبادلة محتملة.