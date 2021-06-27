تراند الفن: دينا تكشف سر تغير ملامحها: «بطلت سجاير.. ومعملتش عمليات تجميل»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - نفت الفنانة الاستعراضية دينا ما تردد عن خضوعها لجراحة تجميل، وذلك بعد ظهورها بملامح جذابة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والمقرر أن يختتم فعالياته يوم 29 يونيو الجاري.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السبب الحقيقي وراء ظهورها بهذه الملامح يعود إلى إقلاعها عن التدخين قبل 6 أشهر، وتحديداً منذ إصابتها وتعافيها من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنها أصبحت تتبع نظاماً غذائياً صحياً، إذ تتناول حالياً 3 وجبات غذائية في اليوم الواحد بعد أن كانت تكتفي بوجبة واحدة على مدار أعوام طويلة.

وتابعت: «صحتي تحسنت بعد امتناعي عن التدخين، لأن السجائر كانت تترك بصمتها تحت عيني، كما أصبحت أتناول مأكولات صحية، وذلك تحت إشراف أحد أطباء التغذية، ولذلك لم أضع أي مساحيق تجميلية في حفل افتتاح مهرجان أسوان، لأن بشرتي أصبحت أكثر نضارة عن أي وقت سابق».

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وأبدت دينا سعادة بالغة إزاء مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، مؤكدة أنها لم تتردد في تلبية دعوة المهرجان رغم ارتفاع درجة الحرارة بالمحافظة، وذلك لرغبتها في دعم إدارة المهرجان في هذه الدورة التي تقام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت دينا أنها عادت إلى القاهرة، مساء أمس، لارتباطها بعدد من المواعيد، متمنية أن تخرج الدورة الخامسة من المهرجان في أفضل صورة ممكنة.

فيلم «سقراط ونبيلة»

يذكر أن آخر أعمال دينا كان مشاركتها في بطولة فيلم «سقراط ونبيلة» الذي انطلق عرضه في الإمارات، قبل أيام، ومن المقرر عرضه في مصر خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقى، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد عبدالعظيم وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعى.