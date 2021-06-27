فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الاثنين الموافق 28 يونيو 2021، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة الطقس غدًا الاثنين وأضافت الهيئة، في بيان، أنّه يتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. حالة البحرين المتوسط والأحمر وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة غدا الاثنين القاهرة 38 25 الإسكندرية 33 24 وادي النطرون 35 23 طنطا 37 24 شبين الكوم 38 24 دمنهور 35 23 بلطيم 33 22 مطروح 31 22 السلوم 31 22 سيوة 40 24 بورسعيد 33 24 دمياط 31 23 الزقازيق 36 24 المنصورة 36 23 الإسماعيلية 37 22 السويس 37 22 العريش 34 23 رفح 34 22 رأس سدر 38 25 نخل 36 19 نويبع 38 26 طابا 35 20 كاترين 32 19 الطور 36 25 شرم الشيخ 39 26 الغردقة 38 27 مرسى علم 36 26 الفيوم 39 22 بني سويف 39 24 المنيا 40 25 أسيوط 40 25 سوهاج 40 24 قنا 41 25 الأقصر 44 26 أسوان 44 26 إدفو 44 27 أبو سمبل 43 26 الوادي الجديد 42 26 شلاتين 36 26 أبو رماد 36 26 حلايب 34 28 رأس حدربة 34 27

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين 28-6-2021 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.