تراند الفن: أوجستي يضع شرطين للتجديد للزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 مساءً - يسعى مسؤولو الزمالك إلى التجديد للإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالزمالك خلال الفترة المقبلة، من أجل بقاء المدرب بعد أن نجح في تحقيق نتائج مميزة مع الفريق الأبيض، وأصبح وجوده مطلبًا جماهيريًا كبيرًا للفريق الأبيض.

وعلم “القاهرة 24” من مصادره أن المدرب ليس لديه أي مانع من تجديد العقد من جديد مع الزمالك، خاصة وأن الإدارة ستقدره ماليًا بشكل كبير عن عرضه الحالي ولكنه وضع شرطين قبل تجديد العقد مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الإسباني اشترط للتجديد مراجعة العروض التي لديه من خارج مصر.

وأكد على أنه في حالة عدم تلقيه عرضًا من نادي إسباني أو عرض من نادي يلعب في دوري أبطال أوروبا، سيوافق على تجديد عقده للزمالك مهما كانت المغريات الأخرى.

ونجح المدرب الإسباني في حصد بطولة إفريقيا الأفروليج مع الزمالك.

ووصل إلى نهائي الدوري مع الفريق الأبيض ويخوض غدًا الاثنين المباراة الفاصلة الأخيرة، أمام الاتحاد السكندري وفي حالة الفوز بها سيحصد الدوري.