تراند الفن: دولة خليجية تسجل ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات والوفيات بكورونا

صحيفة المرصد: كشفت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في السلطنة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن 119 حالة وفاة و5517 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة ارتفع إلى 489 شخصا، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورنا في سلطنة عمان منذ تفشي الوباء 262059 حالة، وتعافى حتى الآن 229998 شخصا.