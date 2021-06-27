تراند الفن: «الصحة»: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد جرعتي لقاح كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة داخل المملكة.

وأوضح خلال مؤتمر مستجدات كورونا، أنه تم رصد استقرار في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، مشددا على عدم وجود تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.

وحث متحدث الصحة، جميع من هم في الـ 50 عاما وما فوق للمبادرة بأخذ الجرعة الثانية.

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