تراند الفن: «تعليم البحيرة»: لا شكاوى في سابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدى طلاب وطالبات الثانوية الفنية بمختلف تخصصاتها «صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي»، امتحانات الدبلومات الفنية بالإدارات التعليمية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، ولم ترصد غُرف العمليات المركزية والفرعية أي شكاوى من الطلاب، فيما أكد الطلاب والطالبات أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد شكوى من صعوبة الامتحانات، بحسب بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

انتهاء سابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية

وانتهى سابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة، وسط حالة من الهدوء والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، بعد رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والوحدات المحلية، وإنهاء جميع الاستعدادات والإجراءات التأمينية للجان وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.

إجراءات احترازية وتباعد بين الطلاب

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتوفير وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات، واتخاذ التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

عدد طلاب التعليم الفني بالبحيرة

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، يبلغ 57691 طالبًا وطالبة بكافة النوعيات (صناعي 39563- زراعي 6746 – تجاري 11215 – فندقي 167) جميعهم يؤدون امتحاناتهم بعدد 198 لجنة، بإجمالي 16 إدارة تعليمية بالإضافة إلى لجنتين للصم وضعاف السمع، بهما 61 طالب وطالبة (50 طالبًا بلجنة مدرسة الامل بدمنهور 11 طالبًا بلجنة مدرسة الأمل بإيتاي البارود)، خلال الفترة من 19 يونيو حتى الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.