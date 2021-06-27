تراند الفن: «القوى العاملة»: صرف 1.7 مليون جنيه منح لـ3541 عاملا بالدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع مليون و769 ألفا و500 جنيه، رعاية اجتماعية لـ3541 عاملا مسجلا منحة عيد العمال، فضلاً عن تسجيل 30 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بتعيين 722 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2712 شابا منهم 9 من ذوي القدرات، وتوفير 57 فرصة عمل.

وقال أحمد القللي مدير المديرية، في تقريره للوزير عما أنجز خلال شهر مايو الماضي، إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال التفتيش العمالي على 893 منشأة، وتم القيام بـ 34 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 4 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 124 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها، وإحالة 33 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 90 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من 20 دورة تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 212 متدرباً، ودورتيين تدريبيتين في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 21 متدرباً ومتدربة، كما قامت باستخراج 996 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، تابعت المديرية التفتيش على 276 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.