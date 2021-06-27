تراند الفن: دعوى لمنع حظر الحجاب والمايوه الشرعي في الفنادق والمنشآت العامة

تقدّم محمد حامد سالم المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية، الصادرة من الفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

وأكدت الدعوى أحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها، أو انتقاص لحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك.

كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية القضاء على أشكال التمييزة الواردة بالمادة 52 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

واختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق قضاء إداري، كل من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء، وزير السياحة، النائب العام بصفته.