تراند الفن: السيسي يدعو إلى قمة ثلاثية جديدة مع الأردن والعراق قريبا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالشكر لمصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بالشكر على الاستضافة الكريمة، وللملك عبد الله بن حسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المشاركة في قمة بغداد،

وقال السيسي، خلال كلمته بقمة بغداد الثلاثية: “أعبر عن تطلع مصر لاستضافة القمة المقبلة إيمانًا منها بأهمية هذا التعاون المشترك”.

وفي هذا الإطار قال الرئيس السيسي، إن قمة بغداد تعتبر تاريخية التي تحتضنها العراق، حيث تأتي استكمالًا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشينًا لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعيًا نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلًا عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي.

وأكد السيسي، أمام قمة بغداد، قوة التزام مصر بالتعاون الثلاثي بين دولنا وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا وما نوليه له من أهمية قصوى، ولذلك فإننا نسعى، وكلنا ثقة أن هذا الأمر يشكل هدفًا مشتركًا للجميع، إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا، ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.