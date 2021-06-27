تراند الفن: فتى الأدغال الحقيقي.. قصة أغرب رجل لم يشاهد امرأة منذ 41 عاماً ووجبته المفضلة “رأس الفأر” (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت وسائل إعلام أجنبية قصة غريبة جدا لرجل لم يشاهد امرأة في حياته منذ 41 عاما قضاها منعزلا في إحدى الغابات الفيتنامية.

حادثة مريرة

وبحسب موقع “unilad”، عاش الفيتنامي فان لانغ، حياته منعزلا في غابة، بعد حادثة مريرة تعرضت لها عائلته خلال الحرب الفيتنامية.

تسببت عزلة الرجل الطويلة لعدم رؤيته أي أنثى طيلة 41 عاما من حياته، وكان الرجل البالغ من العمر الآن 49 عامًا يعيش مع والده وعائلته في قرية فيتنامية نائية وصغيرة.

الحرب الفيتنامي

لكن والده فر به مع أخيه عندما كان طفلا صغيرا خلال الحرب الفيتنامية عام 1972، بعد أن قتلت قنبلة أمريكية أمه واثنين من إخوته. وعانى والد الرجل خلال حياته من “رهاب عميق من العودة لأنه لم يكن يعتقد أن حرب فيتنام قد انتهت”.

وعاش الطفل حياة “فتى الأدغال” الحقيقية حيث لم يصادف امرأة في حياته بعد مقتل أمه، وبقي طول تلك الفترة وحتى يومنا هذا في أعماق غابة فيتنامية كثيفة تنتشر في منطقة تاي ترا بمقاطعة كوانج نجاي.

فتى الأدغال الحقيقي

ويقتات “فتى الأدغال” على الصيد من خلال استخدام الأدوات البدائية والضرورية بالإضافة إلى قطاف الفاكهة التي تنتجها الغابة بشكل طبيعي. وتدخل الأفاعي والقرود والسحالي والضفادع وغيرها من الحيوانات ضمن وجبات الرجل المعتادة، حيث أكد أن الوجبة المفضلة لديه هي “رأس الفأر”.

وعندما سئل عما إذا كان يعرف ما هي الأنثى، قال إن والده لم يشرحها له قط، أما الذكور فقد شاهد 5 أشخاص فقط في حياته منذ مغادرة القرية، حيث كانوا يهربون خوفا منهم.

طفل في جسد رجل

من جهته يقول شقيقه الذي غادر الغابة منذ مدة طويلة بعد هروبهم وعاش حياة طبيعية، واصفا أخاه بأنه “طفل في جسد رجل، إنه لا يفهم الكثير من المفاهيم الاجتماعية الأساسية. قضى حياته كلها في الغابة. إذا طلبت من لانج أن يضرب شخصًا ما، فسوف يفعل ذلك بقسوة. لا يعرف الفرق بين الخير والشر. هو مجرد طفل لا يعرف أي شيء”.