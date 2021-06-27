فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موقف مصر يقضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريًا، مؤكدًا أن هناك حاجة للتوصل إلى حل سياسي.
وأوضح السيسي، أمام قمة بغداد “أن قوة التزام مصر بالتعاون الثلاثي بين دولنا وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا وما نوليه له من أهمية قصوى، ولذلك فإننا نسعى، وكلنا ثقة أن هذا الأمر يشكل هدفًا مشتركًا للجميع، إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا، ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية”.
ولفت السيسي إلى إيمان مصر بوجوب التعاون والتكاتف بين بلداننا الشقيقة، متابعا: “إنني أنوه في هذا الصدد بأن مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وأنها مستمرة في هذا النهج انطلاقًا من مسئولياتها وإيمانها بدورها إزاء أشقائها”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيسي: نؤكد على موقفنا بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.