تراند الفن: السيسي: نؤكد على موقفنا بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريًا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موقف مصر يقضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريًا، مؤكدًا أن هناك حاجة للتوصل إلى حل سياسي.

وأوضح السيسي، أمام قمة بغداد “أن قوة التزام مصر بالتعاون الثلاثي بين دولنا وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا وما نوليه له من أهمية قصوى، ولذلك فإننا نسعى، وكلنا ثقة أن هذا الأمر يشكل هدفًا مشتركًا للجميع، إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا، ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية”.

ولفت السيسي إلى إيمان مصر بوجوب التعاون والتكاتف بين بلداننا الشقيقة، متابعا: “إنني أنوه في هذا الصدد بأن مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وأنها مستمرة في هذا النهج انطلاقًا من مسئولياتها وإيمانها بدورها إزاء أشقائها”.