فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 38 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد إقامة قرعة الموسم الجديد من مسابقة الليجا؛ استعدادًا لانطلاق الموسم ذاته في شهر أغسطس المقبل عقب انتهاء العطلة الصيفية المقامة في الأشهر الحالية.
وقالت الرابطة في بيان رسمي: “نعلن أن يوم الأربعاء المقبل، سوف تقام قرعة الموسم الجديد من الليجا، التي ستبدأ في 13 أغسطس المقبل”.
يذكر أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز طلب خوض أول 3 مباريات له خارج ملعبه لإنهاء الأعمال اللازمة لملعب سنتياجو برنابيو الجديد، على أن يتم افتتاحه في 11 سبتمبر.
يذكر أن فريق أتلتيكو مدريد بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الليجا، وذلك برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف النسخة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رسميًا.. إعلان موعد قرعة مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.