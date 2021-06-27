تراند الفن: خالد سرحان: “لم أقصد السخرية من محمد رمضان.. والناس مش ناقصة استفزاز”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:09 مساءً - رد الفنان خالد سرحان، على ما تم تداوله حول سخريته من الفنان محمد رمضان، بعدما حجز البنك على أموال الأخير خلال الفترة الماضية.

وقال خالد سرحان، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”: “لم أقصد السخرية من أحد بعينه، والصفحة بتاعتي للكوميديا والكوميك والضحك فقط، وأنا مع الناس البسيطة اللي هما عليهم أقساط في البنوك، ومعظم الناس بتكافح ومش ناقصين أي استفزار”.

وجاء محتوى المنشور الذي نشره خالد سرحان على “فيس بوك”، ورأى البعض أنه يسخر من محمد رمضان به كالتالي: “صحيت من النوم النهاردة على مكالمة من موظف البنك، بيقولي جم يسحبوا قسط القرض اللي عليا ملقوش فلوس في الحساب.. عايز أقول للبنك عيب كدا أنا لحم كتافي من خيركم والـ75 جنيه اللي في الحساب أنا معايا في البيت قدهم 3 مرات ولا يهمني”.

وسبق أن علم “القاهرة 24” تفاصيل إعلان الفنان محمد رمضان التحفظ على أمواله، حسب تصريحات أحد الموظفين بالبنوك، زاعمًا أن الدولة من اتخذت هذا الإجراء.

خالد سرحان ومحمد رمضان

وحسب المعلومات المتاحة لـ “القاهرة 24″، فإن السبب يعود لتنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الحاصل على حكم بتعويضه 6 ملايين جنيه في قضية فصله من الخدمة أبريل الماضي.

وفي سياق مختلف، شارك خالد سرحان، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين هما “اللي ملوش كبير” مع كلا من ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ومسلسل “المداح” مع حمادة هلال، ونسرين طافش.