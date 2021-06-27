تراند الفن: «تعليم مطروح»: امتحانات الدبلومات الفنية تسير بشكل طبيعي

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السابع تسير بشكل طبيعي بكافة نوعياتها وسط أجواء مناسبة وتدابير أمنية محكمة وإجراءات احترازية، كما أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمطروح لم تتلقَ أي شكاوى من غرف عمليات الإدارات الفرعية، ولم يحدث في اللجان أي نوع من الشغب أو الفوضى، فضلًا عن التزام الجميع باللوائح الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات.

امتحانات الدبلومات الفنية بمطروح.. منع التليفونات المحمولة

وأكد سلامة، أنه جرى التشديد على مسئولي اللجان الامتحانية في لجان الدبلومات الفنية بجميع أرجاء مطروح باستمرار منع استخدام التليفونات المحمولة داخل اللجنة باستثناء رئيس اللجنة فقط من أجل التواصل مع المديرية أو الإدارة إذا لزم الأمر، بينما يمنع جميع الطلاب والعاملين من المراقبين والملاحظين داخل اللجان من استخدام التليفونات او الدخول بها إلى اللجان.

امتحانات الدبلومات الفنية بمطروح.. انضباط داخل اللجان

وأضاف أنه وجه رؤساء اللجان بتوجيه ملاحظي ومراقبي اللجان الامتحانية بضرورة مواصلة الالتزام والانضباط والتحلي بالمسئولية خلال أداء الامتحانات من أجل عملية تعليمية منضبطة ومنتظمة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات، وتوفير المواد المطهرة داخل دورات المياه، مع تعقيم اللجان عقب أداء كل امتحان على مستوى محافظة مطروح، واستمرار أعمال النظافة والرش لمواد مكافحة العدوى للحفاظ على الصحة العامة لجميع الطلاب والعاملين باللجان، طبق لتعليمات وزارة التربية والتعليم، مع منع التزاحم، داخل اللجان أو أمامها في نطاقها، وتنظيم عملية الدخول والخروج.