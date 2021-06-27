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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت الوطن 13 زيارة
وجّهت وزارة قطاع الأعمال العام، الدعوة للشركات المصرية التي لديها منتجات قابلة للتصدير لتسجيلها مجانا على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد «جسور» التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بهدف الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في مختلف الدول، لتعظيم الصادرات المصرية، خاصة مع دول القارة الأفريقية، ويمكن للشركات تسجيل منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني من هنـــــا.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، أنّه سيتم الترويج للمنتجات من خلال 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل لنحو 40 دولة في مختلف أنحاء العالم)، وتحددت دول الارتكاز في البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنس، روسيا، ودبي، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم Afrigate، وجار اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها.
وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أطلق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي، الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لاستخدامه في الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم، حيث جرى توقيع بروتوكولات تعاون في هذا الشأن مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع، وأكثر من 10 مجالس تصديرية، وجرى تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإلكتروني وخدمة العملاء.
ويستعرض الفيديو التالي طريقة تسجيل المنتجات على الكتالوج الإلكتروني، كما يلي:
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «قطاع الأعمال» تدعو الشركات لتسجيل منتجاتها مجانا بالكتالوج الإلكتروني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.