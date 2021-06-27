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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق 9 مدانين في قضايا جنائية، بينهم سيدة، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرهم، لدفنها.
وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية نقلا عن مصادر فإن “المنفذ بحقهم أحكام الإعدام مدانين في قضايا قتل وسرقة”، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ أحكام الإعدام، جرى استخراج تصاريح دفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، الذي يتبع سجن استئناف القاهرة.
وذكرت المصادر أن “أسر المنفذ بحقهم الإعدام، أخطروا من قبل السجون بأنه حال رفض أي أسرة استلام الجثة الخاصة بها، ستتولى الدولة دفنها على نفقتها”.
وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور قيادات سجن استئناف القاهرة، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد المشايخ.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر: إعدام 9 مدانين بينهم امرأة دفعة واحدة.. والكشف عن جرائمهم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.