تراند الفن: حبس تاجر مخدرات عُثر بحوزته على 11 طربة حشيش بالمرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

قرر قاضي المعارضات اليوم الأحد بتجديد حبس تاجر مخدرات عثر بحوزته على 11 طربة حشيش بالمرج 15 يوم على ذمة التحقيق، وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي وتم إحراز المحمول والمبلغ المالي.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته 11 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالي– هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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