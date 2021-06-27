تراند الفن: وزير الإسكان يفتتح معرض «بيج 5 مصر للبناء» بمشاركة 180 شركة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:09 مساءً - افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض «بيج 5 مصر للبناء»، والمُقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 180 شركة إنشاءات من أكثر من 18 دولة، وذلك بحضور وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب إفريقيا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية.

واصطحب الدكتور عاصم الجزار، خلال جولته بأجنحة الشركات المشاركة بالمعرض، وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب إفريقيا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا، لاستعراض المشروعات والمنتجات المتنوعة، التي تقدمها الشركات بالمعرض.

وعرض وزير الإسكان، خلال جولته مع وزيري دولتي جنوب إفريقيا، ونيجيريا، التجربة العمرانية المصرية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال الإسكان بأنواعه المختلفة بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة، وجهود الدولة في مضاعفة رقعة المعمور المصري، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

ودعا الدكتور عاصم الجزار، وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب إفريقيا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا، لزيارة المدن الجديدة، ومشاهدة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها في ربوع الدولة المصرية، حيث أبديا إعجابهما بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.



